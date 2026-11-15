Россия ночью совершила атаку на Черноморск: есть пострадавшие, город остался без света

Ночная атака на Одесскую область / Коллаж 24 Канала (ГСЧС)
В ночь на 15 ноября российские войска провели атаку на Черноморск в Одесской области. В результате удара шесть человек получили травмы.
Об этом сообщает ГСЧС.
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Каковы последствия российской атаки на Черноморск?
В результате ночной атаки значительные разрушения понесло четырехэтажное административное здание. Также поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Взрывная волна и обломки повредили газопровод, фасады и окна соседних жилых домов. Кроме того, загорелись два припаркованных автомобиля.
Россия совершила атаку на Черноморск / ГСЧС
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Во время атаки в одной из квартир оказался заблокированным травмированный мужчина. Спасатели открыли дверь, оказали ему домедицинскую помощь и передали медикам.
На месте работали психологи ГСЧС. Они оказывали помощь местным жителям, чьи дома пострадали в результате российского удара.
Напомним, 11 ноября оккупанты провели атаку на рынок в центральной части Черноморска в Одесской области. В момент удара на торговых рядах находилось много мирных жителей.
Известно о четырех погибших. Также власти сообщали об 11 пострадавших. Девять человек были госпитализированы, четверо из них находились в тяжелом состоянии, еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.
В результате взрыва также повреждены прилегающие многоэтажные дома и припаркованные автомобили, а правоохранители документируют военное преступление России.
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