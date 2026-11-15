Росія вночі атакувала Чорноморськ: є постраждалі, місто залишилося без світла

Про це повідомляє ДСНС.

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Які наслідки російської атаки на Чорноморськ?

Унаслідок нічної атаки значних руйнувань зазнала чотириповерхова адміністративна будівля. Також пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Вибуховою хвилею та уламками пошкодило газову трубу, фасади й вікна сусідніх житлових будинків. Крім того, загорілися два припарковані автомобілі.

Росія атакувала Чорноморськ / ДСНС

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Під час атаки в одній із квартир опинився заблокованим травмований чоловік. Рятувальники відчинили двері, надали йому домедичну допомогу та передали медикам.

На місці працювали психологи ДСНС. Вони допомагали місцевим мешканцям, чиї оселі постраждали внаслідок російського удару.

Нагадаємо, 11 листопада окупанти атакували ринок у центральній частині Чорноморська на Одещині. У момент удару на торгівельних рядах перебувало багато цивільних людей.

Відомо про чотирьох загиблих. Також влада повідомляла про 11 постраждалих. Дев'ятьох людей госпіталізували, четверо з них перебували у важкому стані, ще одному постраждалому медики надали допомогу на місці.

Внаслідок вибуху також пошкоджені прилеглі багатоповерхівки та припарковані автомобілі, а правоохоронці документують воєнний злочин Росії.