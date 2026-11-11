Росія посеред дня вдарила по ринку в Чорноморську: є загибла та постраждалі

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своїх соцмережах. Згідно з повідомленням, ворожий удар припав на торговельні ряди у момент, коли на місці перебувало багато цивільних людей.

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Що відомо про російський удар по Чорноморську?

Медики ведуть боротьбу за життя двох постраждалих, стан яких оцінюють як важкий. Вибухова хвиля та уламки також понівечили прилеглі житлові багатоповерхівки та припарковані поруч автомобілі.

На місці події працюють екстрені та комунальні служби, ліквідація наслідків триває. Фахівці продовжують оглядати територію та уточнювати інформацію щодо масштабів завданих руйнувань.

Нагадаємо, Чорноморськ не вперше стає ціллю російських атак. Зокрема, 15 січня 2026 року російська армія вдарила балістичною ракетою по причалу місцевого морського порту. Тоді постраждав член екіпажу судна під прапором Мальти, також були пошкоджені контейнери та стався витік олії.