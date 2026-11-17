Россияне провели атаку на Черновцы дронами / Depositphotos
На рассвете 17 ноября российские войска провели атаку на Черновицкую область с помощью двух беспилотников. Попадание одного из дронов в энергетический объект привело к аварийным отключениям электроэнергии в Черновцах.
Об этом сообщил Руслан Осипенко, глава Черновицкой областной государственной администрации, на своем телеграм-канале.
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Каковы последствия атаки на Черновцы
На месте удара сразу же развернули работу все оперативные службы для скорейшего устранения последствий прильота.
По обнародованным данным, в результате российской атаки погибших или пострадавших нет.
Специалисты оценивают масштабы разрушений на пострадавшем предприятии и пытаются восстановить электроснабжение в домах, оставшихся без света. Жителям области в очередной раз напомнили о необходимости направляться в ближайшие укрытия каждый раз, когда раздается сигнал воздушной тревоги.
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Напомним, что вечером 15 ноября силы ПВО также уничтожили реактивный вражеский дрон над Черновицким районом. Падение обломков тогда привело к повреждению административного здания.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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