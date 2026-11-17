Об этом сообщил Руслан Осипенко, глава Черновицкой областной государственной администрации, на своем телеграм-канале.

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Каковы последствия атаки на Черновцы

На месте удара сразу же развернули работу все оперативные службы для скорейшего устранения последствий прильота.

По обнародованным данным, в результате российской атаки погибших или пострадавших нет.

Специалисты оценивают масштабы разрушений на пострадавшем предприятии и пытаются восстановить электроснабжение в домах, оставшихся без света. Жителям области в очередной раз напомнили о необходимости направляться в ближайшие укрытия каждый раз, когда раздается сигнал воздушной тревоги.

Обратите внимание! Оперативно об угрозе атаки для различных областей, взрывах, а также последствиях российских обстрелов читайте в телеграм-канале "24 Канал".

Напомним, что вечером 15 ноября силы ПВО также уничтожили реактивный вражеский дрон над Черновицким районом. Падение обломков тогда привело к повреждению административного здания.

К счастью, обошлось без пострадавших.



https://24tv.ua/ataka-chernivtsi-15-listopada-2026-ulamki-shaheda-poshkodili_n3180988