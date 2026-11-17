Про це повідомив Руслан Осипенко, начальник Чернівецької ОВА, у своєму телеграм-каналі.

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Які наслідки атаки на Чернівці

На місці удару одразу розгорнули роботу всі оперативні служби задля якнайшвидшого усунення наслідків прильоту.

За оприлюдненими даними, внаслідок російської атаки загиблих чи постраждалих немає.

Фахівці оглядають масштаби руйнувань на ураженому підприємстві та намагаються заживити знеструмлені будинки. Мешканцям області вкотре нагадали про необхідність прямувати до найближчих укриттів щоразу, коли лунає сигнал повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про загрозу атаки для різних областей, вибухи, а також наслідки російських обстрілів читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, що увечері 15 листопада сили ППО також знищили реактивний ворожий дрон над Чернівецьким районом. Падіння уламків тоді призвело до пошкодження адміністративної будівлі.

На щастя, минулось без постраждалих.



https://24tv.ua/ataka-chernivtsi-15-listopada-2026-ulamki-shaheda-poshkodili_n3180988