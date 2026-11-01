Россия атаковала промышленное предприятие в Днепре: там вспыхнул пожар

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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Что известно о атаке на Днепр?

Враг атаковал одно из промышленных предприятий Днепра. После попадания на территории объекта вспыхнул пожар.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информации о масштабах повреждений предприятия и причинах возгорания пока нет.

В то же время в области до сих пор звучит воздушная тревога. Жителей призвали не пренебрегать правилами безопасности и находиться в укрытиях.

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Напомним, в ночь на 1 ноября враг атаковал Днепропетровскую область. Произошли отключения электроэнергии. В настоящее время почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах остаются без электроэнергии. Над восстановлением электроснабжения работают более 70 аварийных бригад.

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До этого энергетикам удалось восстановить свет почти всем абонентам в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах, которые были обесточены из-за предыдущих атак. Без электричества тогда оставались лишь несколько тысяч потребителей, которым специалисты продолжали восстанавливать подачу.