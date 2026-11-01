Росія атакувала промислове підприємство у Дніпрі: там спалахнула пожежа

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

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Що відомо про атаку на Дніпро?

Ворог атакував одне з промислових підприємств Дніпра. Після влучання на території об'єкта спалахнула пожежа.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Інформації про масштаби пошкоджень підприємства та причини займання наразі немає.

Водночас в області досі лунає повітряна тривога. Жителів закликали не нехтувати правилами безпеки та перебувати в укриттях.

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Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада ворог атакував Дніпропетровську область. Виникли знеструмлення. Наразі майже 100 тисяч споживачів у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах залишаються без електроенергії. Над відновленням електропостачання працюють понад 70 аварійних бригад.

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Перед цим енергетикам вдалося повернути світло майже всім абонентам у Дніпровському, Кам'янському та Павлоградському районах, які були знеструмлені через попередні атаки. Без електрики тоді залишалися лише кілька тисяч споживачів, яким фахівці продовжували відновлювати постачання.

Мешканців закликали ощадно споживати електроенергію, не вмикати одночасно кілька потужних приладів і за можливості уникати їх використання в пікові години.