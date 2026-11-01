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Нічні удари знову знеструмили райони Дніпропетровщини: без світла майже 100 тисяч людей

Вероніка Соцкова
Майже 100 тисяч людей без світла: Росія знову вдарила по енергетиці Дніпропетровщини - 24 Канал

Російські атаки спричинили нові відключення на Дніпропетровщині / Getty Images

Російські війська в ніч проти 1 листопада знову обстріляли енергетичні об'єкти Дніпропетровської області. Через нові удари без електропостачання залишилися майже 100 тисяч споживачів у трьох районах.

Про складну ситуацію повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

 
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Яка ситуація зі світлом на Дніпропетровщині?

Після попередніх російських атак енергетикам вдалося заживити майже всіх споживачів у Дніпровському, Кам'янському та Павлоградському районах. Без електроенергії залишаються ще кілька тисяч абонентів, яким фахівці продовжують повертати світло.

Водночас ніч проти 1 листопада була важкою для енергетичної інфраструктури області. Російські війська завдали нових ударів, через які знову виникли знеструмлення.

Наразі майже 100 тисяч споживачів у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах залишаються без електроенергії. Над відновленням електропостачання працюють понад 70 аварійних бригад.

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Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня російські війська повторно атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та пошкодили два об'єкти. Через удари масштабні знеструмлення охопили Дніпро, Кам'янське, а також Дніпровський, Кам'янський і Павлоградський райони.

Станом на вечір 31 жовтня енергетикам вдалося повернути світло ще 20 тисячам абонентів у Дніпрі. Водночас майже 100 тисяч споживачів залишалися без електроенергії, а понад 70 аварійних бригад уже третю добу працювали над відновленням електропостачання.

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Через знеструмлення також виникли проблеми з водопостачанням у Дніпрі, однак роботу "Дніпроводоканалу" поступово відновлювали. Пункти незламності у постраждалих районах перевели на цілодобовий режим роботи.

Загалом на Дніпропетровщині діють майже 1500 Пунктів незламності, понад 60 із них обладнані місцями для ночівлі. Там можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом і зігрітися. Мешканців області закликали ощадно споживати електроенергію, не вмикати одночасно кілька потужних приладів і за можливості уникати їх використання в пікові години.

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