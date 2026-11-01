Ночные удары вновь оставили без электричества районы Днепропетровской области

О сложной ситуации сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Adv

популярные видео

Какова ситуация с электроснабжением в Днепропетровской области?

После предыдущих российских атак энергетикам удалось восстановить электроснабжение почти всех потребителей в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах. Без электроэнергии остаются еще несколько тысяч абонентов, которым специалисты продолжают восстанавливать свет.

В то же время ночь на 1 ноября оказалась тяжелой для энергетической инфраструктуры области. Российские войска нанесли новые удары, из-за которых вновь произошли отключения электроэнергии.

В настоящее время почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самарском районах остаются без электроэнергии. Над восстановлением электроснабжения работают более 70 аварийных бригад.

Напомним, в ночь на 31 октября российские войска вновь подвергли атаке энергетическую инфраструктуру Днепропетровской областии и повредили два объекта. В результате ударов масштабные отключения электроэнергии охватили Днепр, Каменское, а также Днепровский, Каменский и Павлоградский районы.

Реклама

По состоянию на вечер 31 октября энергетикам удалось восстановить свет еще для 20 тысяч абонентов в Днепре. В то же время почти 100 тысяч потребителей оставались без электроэнергии, а более 70 аварийных бригад уже третьи сутки работали над восстановлением электроснабжения.

Из-за отключения электричества также возникли проблемы с водоснабжением в Днепре, однако работу "Днепроводоканала" постепенно восстанавливали. Пункты стойкости в пострадавших районах перевели на круглосуточный режим работы.

Всего в Днепропетровской области действуют почти 1500 пунктов стойкости, более 60 из них оборудованы местами для ночлега. Там можно зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом и согреться. Жителей области призвали экономно расходовать электроэнергию, не включать одновременно несколько мощных приборов и по возможности избегать их использования в часы пиковой нагрузки.