Россияне нанесли удар с помощью дрона по общежитию в Днепре: есть пострадавшие

Об этом сообщили в Днепровской ОГА.

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Что известно об ударе по общежитию в Днепре?

Российский беспилотник попал в общежитие одного из профессионально-технических училищ Днепра. В результате удара загорелись несколько комнат на верхнем этаже.

В результате атаки пострадали две девушки в возрасте 15 и 16 лет. У них диагностировали острую стрессовую реакцию.

Медики оказали обеим пострадавшим необходимую помощь на месте.

Последствия вражеского удара по общежитию в Днепре / Фото: Днепровская ОГА

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Ранее сообщалось, что жильцы общежития во время атаки находились в укрытии.

Днем 29 октября российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Днепре с помощью реактивного дрона. Беспилотник попал в перрон, где находились пассажиры. В результате удара погибли 14 человек, среди пострадавших – 11-летний мальчик.