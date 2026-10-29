Росіяни вдарили дроном по гуртожитку в Дніпрі: є постраждалі

Про це повідомили у Дніпровській ОВА.

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Що відомо про удар по гуртожитку в Дніпрі?

Російський безпілотник влучив у гуртожиток одного з професійно-технічних училищ Дніпра. Внаслідок удару загорілися кілька кімнат на верхньому поверсі.

Через атаку постраждали дві дівчини віком 15 та 16 років. У них діагностували гостру реакцію на стрес.

Медики надали обом постраждалим необхідну допомогу на місці.



Наслідки ворожого удару по гуртожитку в Дніпрі / Фото Дніпро ОВА

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Раніше повідомлялося, що мешканці гуртожитку під час атаки перебували в укритті.

Вдень 29 жовтня російські війська атакували реактивним дроном залізничний вокзал у Дніпрі. Безпілотник влучив у перон, де перебували пасажири. Внаслідок удару загинули 14 людей, серед постраждалих — 11-річний хлопчик.