Росіяни вдарили дроном по гуртожитку в Дніпрі: є постраждалі

Пожежа в гуртожитку професійно-технічного училища в Дніпрі після удару російського безпілотника / Фото Дніпровська ОВА
Російські війська продовжують атакувати Дніпро ударними безпілотниками. Цього разу під ударом опинився гуртожиток одного із закладів професійної освіти, де після влучання виникла пожежа.
Про це повідомили у Дніпровській ОВА.
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Що відомо про удар по гуртожитку в Дніпрі?
Російський безпілотник влучив у гуртожиток одного з професійно-технічних училищ Дніпра. Внаслідок удару загорілися кілька кімнат на верхньому поверсі.
Через атаку постраждали дві дівчини віком 15 та 16 років. У них діагностували гостру реакцію на стрес.
Медики надали обом постраждалим необхідну допомогу на місці.
Наслідки ворожого удару по гуртожитку в Дніпрі / Фото Дніпро ОВА
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Раніше повідомлялося, що мешканці гуртожитку під час атаки перебували в укритті.
Вдень 29 жовтня російські війська атакували реактивним дроном залізничний вокзал у Дніпрі. Безпілотник влучив у перон, де перебували пасажири. Внаслідок удару загинули 14 людей, серед постраждалих — 11-річний хлопчик.
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