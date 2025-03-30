Также повреждены корпуса заведения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение госпиталя в Харькове.

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Госпиталь в Харькове обстреливают не впервые

В госпитале отметили, что Россия в очередной раз использовала летальное оружие против лечебного учреждения.

В очередной раз, потому что госпиталь обстреливается не впервые. Это акт терроризма,

– заявил начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун.

В медучреждении сообщили, что в результате ночного попадания БпЛА пострадали пациенты и персонал. Повреждения получили несколько корпусов.

"Но сейчас в операционных, которые подверглись разрушениям от взрывной волны, уже возобновились операции. Госпиталь не может остановить оказание помощи и лечение пациентов ни на минуту", – добавили в госпитале.