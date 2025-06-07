Девушка пробыла под завалами около трех часов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Харьков".

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Что известно о спасении Марии Симоненковой

Мать девушки рассказывает, что во время атаки девушка лежала на кровати. После попадания "Шахеда" она оказалась под ней и под плитой.

Ее как-то перевернуло и она оказалась под плитой и под кроватью. Она только руку могла вытянуть и просила, умоляла, чтобы я ее достала,

– добавляет женщина.

Она также отмечает, что самостоятельно пыталась спасти дочь, но не смогла поднять плиту. Однако спасателям удалось освободить девушку.

Спасатели освободили из-под завалов 26-летнюю девушку: видео "Общественное Харьков"

Напомним, что в результате ночной атаки России по Харькову три человека погибли, по меньшей мере 21 человек получил ранения или острую реакцию на стресс.

На этот раз россияне применили более 50 "Шахедов", 4 КАБы и одну крылатую ракету. Мэр города Игорь Терехов назвал эту атаку на Харьков самой массированной с начала полномасштабного вторжения.