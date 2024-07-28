Местные власти сообщили о 2 ракетных ударах, что подтвердили и в Генштабе. Информации о погибших или пострадавших тогда не поступало.

Смотрите также Некоторые названия критикуют: в Харькове переименовали улицы и станции метро

Атака на Харьков

В Генштабе сообщили, что Харьковщина находится под постоянной бомбардировкой авиации противника. В частности, враг нанес ракетный удар двумя противокорабельными ракетами Х-35У по городу Харьков.

Кроме этого, с начала суток россияне нанесли два авиаудара с использованием шести КАБов. Атака происходила со стороны российских городов Белгород и Шебекино. Оккупанты целились в район населенного пункта Волчанск.

По состоянию на 16:00 на Харьковском направлении россияне совершили три атаки вблизи Глубокого и Волчанска.

К слову, недавно в Харькове зафиксировали самую длинную воздушную тревогу за все время полномасштабного вторжения. Она длилась более двух суток. Тревога началась 23 июля в 18:31., а закончилась 25 июля в 21:02.