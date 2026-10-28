Россия атаковала Харьков, вспыхнул пожар: есть жертва и пострадавшие

О подробностях рассказал мэр Игорь Терехов.

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Что известно об атаке на Харьков

В 12:54 стало известно, что Россия нанесла удар боевым дроном по Основянскому району.

На месте попадания возник пожар.

К сожалению, есть информация об одном погибшем, а также о двух пострадавших.

Бригады скорой медицинской помощи работают на месте обстрела.

Обратите внимание, что воздушный террор продолжается почти непрерывно. О передвижении вражеских ударных дронов читайте в хронологии 24 Канала.

Напомним, что накануне вечером россияне обстреляли жилой дом в Харькове. Среди пострадавших – 4-летний мальчик.

В результате вражеской атаки масштабный пожар охватил площадь в 2500 квадратных метров. Огонь распространился на многоквартирный и частные жилые дома, а также на хозяйственную постройку и производственное здание. Повреждены многоэтажка, гаражи и автомобили.