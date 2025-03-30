Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что повреждено большое количество зданий, среди которых есть военный госпиталь и частный дом. Рядом с местами попадания развернули ЦНАПы, куда пострадавшие могут обратиться за помощью.

Смотрите также Дрон попал прямо в машину: харьковчанин, чудом выживший, рассказал об атаке дронами

О циничной атаке на Харьков

По словам корреспондента, по состоянию на сейчас количество пострадавших жителей города возросло до 35 человек, 13 из которых находятся в больнице. Среди раненых есть 5 детей, одна девочка находится в тяжелом состоянии. К сожалению, известно о двух погибших.

В результате атаки повреждено много кафе, супермаркетов, почт и автомобилей. Всего в городе частично разрушено более 20 зданий, среди них – военный госпиталь.

В Шевченковском районе состоялось попадание беспилотника в частный дом, где погиб 67-летний мужчина.

Во время атаки его жена была на работе, а тестя госпитализировали, он выжил,

– сказала Черненко.

Пострадали также близлежащие дома на улице, один из которых построили еще в начале прошлого века. На месте работают коммунальные службы, люди также пытаются убрать повреждения.

Последствия атаки на Харьков / Фото: 24 Канал

Один из жителей дома, который пострадал, заметил, что взрыв был очень громкий. Межкомнатные двери выбило взрывной волной.

Я подпрыгнул с дивана, выскочил, потому что прорвало газовую трубу и пошел огонь. Я подумал, что мы начали гореть,

– подчеркнул он.

Черненко добавила, что в школах, которые находятся ближе всего к местам попаданий, будут работать мобильные ЦНАПы. Туда жители города, которые получили убытки, могут обратиться за помощью.

К слову, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о количестве поврежденных зданий города. Так, в Шевченковском районе повреждены 27 жилых домов, почти тысяча выбитых окон. В Холодногорском районе повреждены 32 частных дома, выбито более 120 окон.