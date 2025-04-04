Жительница дома, который загорелся в результате российского удара, рассказала о деталях атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Что говорит жительница дома о российской атаке

Жительница дома, который разрушили россияне, Валентина говорит, что до сих пор не знает, что случилось с ее сыном Андреем. На момент атаки он был дома, на первом этаже дома. В результате удара квартира женщины полностью выгорела.

Среди тех, кого увезли в больницу, его нет. Скорее всего он погиб, потому что он в это время дома бывает, никуда вечером не ходит. Я только приехала, была в другом районе у родственников. Если бы я здесь была, то уже меня не было бы,

– говорит Валентина.

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Напомним, что в результате атаки на Харьков погибли 5 человек, еще более 30 получили ранения. Кроме этого, повреждено около 30 многоэтажек, уничтожено или изуродовано десятки автомобилей. Поисково-спасательная операция до сих пор продолжается.