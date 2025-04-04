Мешканка будинку, який загорівся внаслідок російського удару, розповіла про деталі атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Що каже мешканка будинку про російську атаку

Мешканка будинку, який зруйнували росіяни, Валентина каже, що досі не знає, що трапилося з її сином Андрієм. На момент атаки він був вдома, на першому поверсі будинку. Внаслідок удару квартира жінки повністю вигоріла.

Серед тих, кого відвезли в лікарню, його немає. Скоріш за все він загинув, тому що він в цей час вдома буває, нікуди ввечері не ходить. Я тільки приїхала, була в іншому районі у родичів. Якби я тут була, то вже мене не було б,

– каже Валентина.

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Нагадаємо, що внаслідок атаки на Харків загинуло 5 людей, ще понад 30 отримали поранення. Окрім цього, пошкоджено близько 30 багатоповерхівок, знищено або понівечено десятки автомобілів. Пошуково-рятувальна операція досі триває.