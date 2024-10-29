На атаку врага отреагировал Владимир Зеленский. Президент показал жуткие кадры последствий ударов по украинским городам.
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Россия атаковала Харьков и Кривой Рог
Зеленский отметил, что российский авиаудар нанес серьезные повреждения зданию Госпрома в Харькове – одному из самых известных в мире зданий в стиле конструктивизма, находящемуся под временной усиленной защитой ЮНЕСКО.
У Кривом Роге вражеская ракета попала в жилой дом. Это вызвало пожар. Также президент отметил, что многие другие украинские города и общины подвергаются обстрелам в этот вечер.
Каждое рукопожатие с военным преступником Путиным добавляет ему уверенности. Каждая любезная улыбка убеждает его в том, что его преступления могут сойти ему с рук. Вместо того, чтобы заигрывать с ним, мы должны принудить его к миру через нашу коллективную решимость,
– подчеркнул лидер Украины.
По словам президента, умиротворение никогда не приносит мира – оно лишь разжигает аппетит агрессора. "Вместо этого мы должны изолировать агрессора и усиливать давление на него, пока он не прекратит террор. Соблюдение общих принципов спасает человеческие жизни и культурное наследие. Пренебрежение ими несет смерть и разрушение", – резюмировал Зеленский.
Враг нанес удары по Харькову и Кривому Рогу / Фото Владимира Зеленского