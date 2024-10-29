На атаку ворога відреагував Володимир Зеленський. Президент показав моторошні кадри наслідків ударів по українських містах.

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Росія атакувала Харків та Кривий Ріг

Зеленський зазначив, що російський авіаудар завдав серйозних пошкоджень будівлі Держпрому в Харкові – одній з найвідоміших у світі будівель у стилі конструктивізму, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.

У Кривому Розі ворожа ракета влучила в житловий будинок. Це спричинило пожежу. Також президент зазначив, що багато інших українських міст та громад зазнають обстрілів цього вечора.

Кожне рукостискання з воєнним злочинцем Путіним додає йому впевненості. Кожна люб’язна усмішка переконує його в тому, що його злочини можуть зійти йому з рук. Замість того, щоб загравати з ним, ми повинні примусити його до миру через нашу колективну рішучість,

– підкреслив лідер України.

За словами президента, умиротворення ніколи не приносить миру – воно лише розпалює апетит агресора. "Натомість ми повинні ізолювати агресора й посилювати тиск на нього, поки він не припинить терор. Дотримання спільних принципів рятує людські життя та культурну спадщину. Нехтування ними несе смерть і руйнування", – резюмував Зеленський.

Ворог завдав ударів по Харкову та Кривому Рогу / Фото Володимира Зеленського