В результате вражеских действий есть пострадавшие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, где показали кадры последствий атаки противника по городу.

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Последствия атаки по Харькову

Утром 7 июля вражеские силы армии России ударили дронами по Харькову.

В результате атак возникли пожары в жилых и общественных объектах,

– сообщили в ГСЧС.



Враг атаковал Харьков / Фото ГСЧС

Так, под прицелом российских оккупантов оказалось 2 района города. В частности, Шевченковский и Слободской.

Шевченковский район – горели квартиры на 8 этаже 9-этажки (площадь пожара – 70 квадратных метров). Согласно данным ГСЧС по состоянию на 8:14, пожар локализован, продолжается ликвидация.

– горели квартиры на 8 этаже 9-этажки (площадь пожара – 70 квадратных метров). Согласно данным ГСЧС по состоянию на 8:14, пожар локализован, продолжается ликвидация. Слободской район – попадание по территории детсада и торгового объекта. Горели хозяйственная постройка и авто (общая площадь – около 10 квадратных метров). Пожары ликвидированы.

Последствия атаки по Харькову: смотрите видео

Известно, что в результате атаки по городу есть немало пострадавших. По состоянию на половину 9 часов утра 7 июля пострадали 27 человек, из них 3 – дети.

На местах работают спасатели, пиротехники и психологи ГСЧС.