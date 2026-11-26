Об этом рассказал председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

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Что известно о последствиях?

Российская атака вечером 26 ноября вызвала пожар на территории одного из предприятий в Хмельницком районе.

На место происшествия прибыли спасатели, которые занимаются ликвидацией возгорания. Также там работают все необходимые службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Другие подробности о последствиях российской атаки пока не сообщались.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале "24 Канал".

Напомним, российские войска нанесли очередную серию ударов по Харькову с использованием реактивных и других беспилотников. В течение суток взрывы раздавались в разных районах города, в результате атак есть погибшие среди гражданского населения и разрушения.

Под вражеским огнем оказались, в частности, частный сектор и высшее учебное заведение. Во время этой серии атак погибла женщина. Утром российский беспилотник попал в 16-этажный жилой дом на уровне 15–16 этажей, залетев в окна спальни, где находилась супружеская пара. В результате возгорания топливной части дрона погибли 38-летний мужчина и женщина.

Кроме того, около 5:30 россияне провели атаку на спортивный комплекс в Новобаварском районе, стеклянный фасад которого получил значительные повреждения, а ущерб оценивается в десятки миллионов гривен.