Про це розповів голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.

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Що відомо про наслідки?

Російська атака ввечері 26 листопада спричинила пожежу на території одного з підприємств у Хмельницькому районі.

На місце події прибули рятувальники, які залучені до ліквідації займання. Також там працюють усі необхідні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Інші подробиці щодо наслідків російської атаки наразі не повідомляли.

Зауважте! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, російські війська завдали чергової серії ударів по Харкову реактивними та іншими безпілотниками. Протягом доби вибухи лунали в різних районах міста, внаслідок атак є загиблі серед цивільних і руйнування.

Під ворожим вогнем опинилися, зокрема, приватний сектор і вищий навчальний заклад. Під час цієї серії атак загинула жінка. Вранці російський безпілотник влучив у житлову 16-поверхівку на рівні 15 – 16 поверхів, залетівши у вікна спальні, де перебувало подружжя. Через займання паливної частини дрона загинули 38-річні чоловік і жінка.

Крім того, близько 5:30 росіяни атакували спортивний комплекс у Новобаварському районі, скляний фасад якого зазнав значних руйнувань, а збитки оцінюють у десятки мільйонів гривень.