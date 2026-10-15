Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Что известно об атаке

Защитники неба за прошедшие сутки сбили или подавили 10 целей в области, однако в Каменец-Подольском районе загорелось предприятие.

Пожар оперативно ликвидировали местные спасатели.

На данный момент информация о погибших или пострадавших гражданах в администрацию не поступала.

Благодарю силы ПВО за защиту области,

– написал Тюрин.

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Напомним, что ночь на 15 октября была неспокойной и в других областях. В частности, Ровно пережило несколько волн российских атак. Повреждены жилые дома, в городе не было света, а по области – частично до сих пор.

Также Россия провела атаку на Тернопольскую область. Под прицелом оккупантов оказался Чортковский район. Было попадание в предприятие, есть 5 пострадавших.