По данным мониторингового канала Exilenova+, под ударами могли оказаться Ильский и Афипский НПЗ.

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Какие объекты в Краснодарском крае подверглись атаке?

Ночью в Краснодарском крае России раздавались взрывы. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Местные власти призвали жителей укрыться.

В сети появились кадры атаки дронов.

Атака дронов на Краснодарский край: смотрите видео

Небо сотрясается от взрывов: смотрите видео

Краснодарский край – в огне: смотрите видео

Ильский НПЗ в очередной раз подвергся атаке дронов / Фото из сети

Дым от пожара на Ильском НПЗ / Фото из сети

В Краснодарском крае горит очередной НПЗ / Фото из сети

По данным мониторов, после атаки БПЛА на Ильском НПЗ вспыхнул пожар. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России, способный перерабатывать около 6,6 миллиона тонн нефти в год. Расположение на юге делает этот НПЗ особенно важным для армии: отсюда топливо быстрее всего доставляется российским войскам на фронт и в оккупированный Крым.

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Ильский НПЗ неоднократно становился мишенью атак Сил обороны. Последняя из них произошла всего 16 ноября.

Пожар на НПЗ: смотрите видео

Помимо Ильского НПЗ, этой ночью подвергся атаке Афипский нефтеперерабатывающий завод. Он тоже несколько раз становился мишенью для украинских ударов.

Афипский НПЗ – это одно из больших нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края. Проектная мощность составляет 6,25 миллиона тонн нефти в год.

Афипский НПЗ в очередной раз подвергся атаке: смотрите видео

Дым от одного из атакованных НПЗ: смотрите видео