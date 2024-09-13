В результате атаки врага на промышленном предприятии возник пожар. В ГСЧС рассказали детали ситуации.

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Пожар на промышленном предприятии после атаки врага

В ГСЧС рассказали, что в Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар на промышленном предприятии, который возник в результате вражеской атаки.

Известно, что, чтобы ликвидировать пожар, были привлечены несколько сотен чрезвычайников и десятки спецавтомобилей, а также 3 пожарных поезда и передвижной пункт управления.

По состоянию на 14:00 жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Пожар в Ивано-Франковской области после атаки врага / Фото ГСЧС