Румынские населенные пункты находятся всего в нескольких сотнях метров от Измаила. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Digi24.

Смотрите также Одни из крупнейших атак на Винницу и Кривой Рог: все, что известно о ночном ударе "Шахедами"

Как румыны стали свидетелями ударов по Украине?

Очевидцы из города Тульча, расположенного напротив украинского Измаила, зафиксировали на видео трассеры, взрывы и пламя на другом берегу реки, где продолжалась воздушная атака.

Несмотря на близость к месту атаки, воздушную тревогу на румынской стороне на этот раз не объявляли – в отличие от многих предыдущих случаев.

Тульча расположена примерно в 16 километрах от Измаила, а село Плауру, например – буквально в нескольких сотнях метров. За период полномасштабной войны обломки российских дронов неоднократно падали на берегу румынской стороны реки и даже в глубине территории.

После этих инцидентов на этой территории Румынии начали объявлять воздушную тревогу. Румыния начала периодически поднимать истребители во время атак на Украину.

Похожим образом действует и Польша, которая после падения российских ракет на своей территории тоже регулярно реагирует на угрозы со стороны России таким образом.