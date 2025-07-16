Румунські населені пункти знаходяться всього за кількасот метрів від Ізмаїла. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Digi24.

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Як румуни стали свідками ударів по Україні?

Очевидці з міста Тульча, що розташоване навпроти українського Ізмаїла, зафіксували на відео трасери, вибухи та полум’я на іншому березі річки, де тривала повітряна атака.

Незважаючи на близькість до місця атаки, повітряну тривогу на румунському боці цього разу не оголошували – на відміну від багатьох попередніх випадків.

Тульча розташована приблизно за 16 кілометрів від Ізмаїла, а село Плауру, наприклад – буквально за кількасот метрів. За період повномасштабної війни уламки російських дронів неодноразово падали на березі румунського боку річки та навіть у глибині території.

Після цих інцидентів на цій території Румунії почали оголошувати повітряну тривогу. Румунія почала періодично підіймати винищувачі під час атак на Україну.

Схожим чином діє й Польща, яка після падіння російських ракет на своїй території теж регулярно реагує на загрози з боку Росії таким чином.