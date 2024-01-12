Представитель НАТО выступил с официальным заявлением. Он отметил, что удары по объектам хуситов были исключительно оборонительными.

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Силы хуситов поддерживаются, снабжаются и оснащаются Ираном. Поэтому Тегеран несет особую ответственность за сдерживание своих приспешников,

– говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркнули, что силы НАТО не участвовали в ударах.

Как на атаку отреагировал Риши Сунак

Риши Сунак 12 января прибыл в Киев с официальным визитом. Во время пресс-конференции он отметил, что удары направили на площадки, с которых запускали дроны и ракеты, чтобы атаковать торговые суда. Сунак добавил: это "несло уничтожение и беды", а также – угрожало мировому судоходству. Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что хуситов неоднократно предупреждали о возможных последствиях их действий.

Байден также прокомментировал атаку

Также на атаку уже отреагировал президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что вооруженные силы США действовали по его приказу. Байден добавил, что Штаты не разрешат поставить под угрозу свободу судоходства. Речь идет об одном из важнейших коммерческих маршрутов в мире. Байден отправлял хуситам предупреждение, но они перешли все красные линии.