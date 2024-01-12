Лидер США не сразу принял такое решение. Сначала он пытался уладить дело по дипломатическому пути. В то же время, последние атаки хуситов продемонстрировали, что они перешли уже все возможные красные линии.

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Байден отметил, что США не позволят поставить под угрозу свободу судоходства на одном из важнейших коммерческих маршрутов в мире.

Байден приказал передать последнее предупреждение, а затем принял решение

Первые шаги возможного вооруженного ответа хуситам начали обсуждать еще 1 января 2024 года. Тогда Байден находился в отпуске. Кроме того, Байден поручил послать хуситам последнее предупреждение. В нем говорилось, что хуситы ощутят последствия, если продолжат атаковать коммерческие суда.

Атака хуситов 9 января стала переломным моментом. Байден принял решение о начале атаки. Ллойду Остину, на тот момент еще находившемуся в больнице, поручили заняться организацией.

Чтобы скоординировать операцию, потребовалось время. Другие страны, вовлеченные в нее, хотели понимать правовую базу для нанесения ударов.

Что сказал президент США об операции 1 января

После того, как хуситов атаковали 12 января, Байден объявил, что вооруженные силы США действовали по его указанию. Лидер США добавил, что это был прямой ответ "на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море".

В общей сложности от действий хуситов пострадали 50 стран. В эпицентре опасности оказались экипажи из 20 стран мира. Операция "Стораж процветания" началась еще в декабре 2023 года. В настоящее время в коалицию входят более 20 стран. Все они пообещали сдерживать нападения хуситов в Красном море.