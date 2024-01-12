Лідер США не відразу ухвалив таке рішення. Спершу він намагався залагодити справу дипломатичним шляхом. Водночас останні атаки хуситів продемонстрували, що вони перейшли вже всі можливі червоні лінії.

Зверніть увагу Хто такі хусити, чому заблокували Червоне море та як це впливає на Росію та світову торгівлю

Байден наголосив: США не дозволять поставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найважливіших комерційних маршрутів у світі.

Байден наказав передати останнє попередження, а тоді ухвалив рішення

Перші кроки можливої збройної відповіді хуситам почали обговорювати ще 1 січня 2024 року. Тоді Байден перебував у відпустці. Окрім того, Байден доручив надіслати хуситам останнє попередження. У ньому мовилося, що хусити відчують наслідки, якщо продовжать атакувати комерційні судна.

Атака хуситів 9 січня стала переломним моментом. Байден ухвалив рішення про початок атаки. Ллойду Остіну, який на той момент ще перебував у лікарні, доручили зайнятися організацією.

Щоб скоординувати операцію, знадобився час. Інші країни, залучені до неї, хотіли розуміти правову базу для завдання ударів.

Що сказав президент США про операцію 1 січня

Після того, як хуситів атакували 12 січня, Байден оголосив, що збройні сили США діяли за його вказівкою. Лідер США додав, що це була пряма відповідь "на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі".

Загалом від дій хуситів постраждали 50 країн. В епіцентрі небезпеки опинилися екіпажі з 20 держав світу. Операція "Вартовий процвітання" розпочалася ще у грудні 2023 року. Наразі в коаліцію входять понад 20 країн. Усі вони пообіцяли стримувати напади хуситів у Червоному морі.