Враг нанес удар по энергетике Житомирской области: под атакой был также Ковель на Волыне

Подробности сообщил Житомирский городской совет.

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Какова ситуация в регионе?

Российские военные вновь нанесли удары по объектам критической инфраструктуры. В Житомире полностью исчез свет, без электроснабжения остались отдельные районы области.

В случае отсутствия электроэнергии пункты начнут работать с 9:00, чтобы горожане могли согреться, зарядить мобильные телефоны и воспользоваться доступом к интернету.

Отключение электричества в Житомире: смотрите видео из сети

Найти ближайшие пункты жители могут на официальном сайте Житомирского городского совета, а также на интерактивной карте в государственном приложении "Дия". Кроме того, список адресов опубликован на странице общины в Facebook.

К слову, перебои с электроснабжением фиксировались также в некоторых микрорайонах Луцка и Ковеля. Позже сообщалось, что в областном центре уже удалось стабилизировать ситуацию.

При этом в Ковеле тоже был атакован объект инфраструктуры. Мэр Игорь Чайка сообщил, что в настоящее время большинство потребителей остается без электроснабжения. КП "Ковельводоканал" переходит на резервные источники питания.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, что войска агрессора уже атаковали энергетическую инфраструктуру Житомирской области в ночь на 3 ноября. Тогда в результате массированного комбинированного удараболее 180 тысяч потребителей около 130 населенных пунктов области остались без света.