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Более 180 тысяч абонентов остались без света: Россия нанесла атаку по энергетике Житомирской области

Даниил Жоров
Россия совершила атаку на энергетику Житомирской области

В ночь на 3 ноября российские войска провели атаку на энергетическую инфраструктуру Житомирской области. В результате массированного комбинированного удара без электричества остались около 130 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

 
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Какова ситуация в Житомирской области?

Из-за ночного комбинированного удара отключение электроэнергии затронуло более 180 тысяч потребителей. К счастью, в результате вражеской атаки обошлось без жертв и пострадавших.

В настоящее время аварийные бригады и энергетики продолжают ликвидировать последствия обстрела, прилагая усилия для скорейшего восстановления электроснабжения во всех населенных пунктах области.

Напомним, ранее мы писали, что 1 ноября войска агрессора провели атаку на энергетическую инфраструктуру Житомирской области. В результате более 650 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Также За сутки до этого оккупанты нанесли удары беспилотниками по семи громадам области, в результате чего пострадали три человека и были повреждены объекты инфраструктуры .

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