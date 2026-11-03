Понад 180 тисяч абонентів без світла: Росія атакувала енергетику Житомирщини

Минулось без постраждалих. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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Яка ситуація в Житомирській області?

Вночі 3 листопада Житомирщина перебувала під ворожим обстрілом. Ціллю ворога була критична інфраструктура.

Через нічний комбінований удар знеструмлення торкнулося понад 180 тисяч споживачів. На щастя, внаслідок ворожої атаки обійшлося без жертв і постраждалих.

Наразі аварійні бригади та енергетики продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу, докладаючи зусиль для якнайшвидшого відновлення живлення в усіх населених пунктах області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що війська агресора атакували енергетичну інфраструктуру Житомирщини 1 листопада. Тоді без електропостачання опинилися понад 650 населених пунктів.

Також за добу до цього окупанти вдарили безпілотниками по семи громадах області, внаслідок чого постраждали троє людей та зазнали пошкоджень об'єкти інфраструктури.