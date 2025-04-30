В результате попаданий загорелись пожары. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Смотрите также На Ровенщине сбили вражескую цель: детали от ОВА

Какие последствия атаки на Южное

По данным следствия, около 6:30 утра Россия атаковала Южное. Из-за этого поврежден многоквартирный двухэтажный дом, пять частных домовладений и шесть автомобилей.

Последствия российской атаки на Харьковщину / Фото Харьковской областной прокуратуры

Кроме этого, 65-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 25 и 64 года получили острую реакцию на стресс. Впоследствии в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что количество пострадавших в результате очередной российской атаки возросло до 12 человек.

Стоит отметить, что среди них семеро детей, в частности пятеро девочек в возрасте от 1 года 2 месяцев до 15 лет, а также два мальчика в возрасте 5 и 13 лет. В прокуратуре уже начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

К слову, в ночь на 30 апреля российские войска атаковали и Днепропетровскую область. Там в результате вражеских обстрелов вспыхнули пожары. Также по меньшей мере один человек погиб.