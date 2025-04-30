Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
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Российские войска атаковали Днепропетровскую область
В результате массированной атаки "Шахедов" по Днепру погиб 53-летний мужчина. Также получил ранения 78-летний местный житель
По словам Сергея Лысака, больше всего разрушений зафиксировали именно в частном секторе.
В частях областного центра вспыхнули пожары. Спасатели их уже потушили. Один дом местных уничтожен, еще несколько – разбиты. Повреждено и предприятие. Также изуродованы бюро ритуальных услуг и легковушка,
– сообщил глава ОВА.
К слову, оперативно о тревогах, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
Вечером 29 апреля российские войска также атаковали Никопольский район: враг применил дроны-камикадзе по Мировской и Покровской громадах. Уже ближе к утру россияне ударили из РСЗО "Град" по Никополю и Марганецкой громаде.
В результате этой атаки загорелся ресторанный комплекс, также было повреждено семь частных домов, два гаража и столько же автомобилей. По данным Днепропетровской ОВА, задело и линии электропередач.
Отмечается, что этой ночью силы ПВО уничтожили в небе над областью 9 вражеских БпЛА.
Российские войска атаковали Днепропетровскую область / Фото: Днепропетровская ОВА