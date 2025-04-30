Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Російські війська атакували Дніпропетровщину

Внаслідок масованої атаки "Шахедів" по Дніпру загинув 53-річний чоловік. Також зазнав поранень 78-річний місцевий житель

За словами Сергія Лисака, найбільше руйнувань зафіксували саме в приватному секторі.

У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали. Одна оселя місцевих знищена, ще декілька – потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик,

– повідомив очільник ОВА.

До речі, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Ввечері 29 квітня російські війська також атакували Нікопольський район: ворог застосував дрони-камікадзе по Мирівській та Покровській громадах. Вже ближче до ранку росіяни вдарили з РСЗВ "Град" по Нікополю та Марганецькій громаді.

Внаслідок цієї атаки зайнявся ресторанний комплекс, також було пошкоджено сім приватних будинків, два гаражі та стільки ж автівок. За даними Дніпропетровської ОВА, зачепило й лінії електропередач.

Зазначається, що цієї ночі сили ППО знищили в небі над областю 9 ворожих БпЛА.

Російські війська атакували Дніпропетровщину / Фото: Дніпропетровська ОВА