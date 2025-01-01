От российского удара беспилотниками пострадало два района столицы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

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Как киевляне пережили атаку "Шахедами"

Журналисты пообщались с киевлянами, проживающих в домах, пострадавших от падения обломков российских "Шахедов".

Среди них была молодая мама с 3-месячным сыном из Святошинского района.

Мы выбегаем к двери и резко "бах",

– рассказала она.

В доме от взрывной волны повыбивало окна, но, к счастью, их квартира не пострадала.

Женщина рассказала, что стекло в подъезде просто сыпалось на людей, которые спасались.

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Свою квартиру показала еще одна жительница Святошинского района. К сожалению, у нее выбило окно в одной из комнат.

После атаки по Киеву в домах повылетали окна: смотрите видео

Она как раз выходила на работу, когда раздались взрывы.

"Страшный взрыв. Я услышала, как летит стекло. Увидела за окном белый дым, зарево... Кот испугался, вазоны валялись. Я очень испугалась", – рассказала женщина.

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Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что россияне атаковали дома в Киеве по меньшей мере четырьмя "Шахедами".