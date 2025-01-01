Від російського удару безпілотниками постраждало два райони столиці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Новини.LIVE.
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Як кияни пережили атаку "Шахедами"
Журналісти поспілкувалися із киянами, які проживають в будинках, що постраждали від падіння уламків російських "Шахедів".
Серед них була молода мама із 3-місячним сином зі Святошинського району.
Ми вибігаємо до дверей і різко "бах",
– розповіла вона.
У будинку від вибухової хвилі повибивало вікна, але, на щастя, їхня квартира не постраждала.
Жінка розповіла, що скло у під'їзді просто сипалося на людей, які рятувалися.
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Свою квартиру показала ще одна жителька Святошинського району. На жаль, у неї вибило вікно в одній із кімнат.
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Вона якраз виходила на роботу, коли пролунали вибухи.
"Страшенний вибух. Я почула, як летить скло. Побачила за вікном білий дим, зарево… Кіт злякався, вазони валялися. Я дуже злякалася", – розповіла жінка.
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Нагадаємо, що голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що росіяни атакували будинки у Києві щонайменше чотирма "Шахедами".