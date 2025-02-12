Однако, Силы обороны скорректировали планы врага, которые на самом деле были еще масштабнее. Такое мнение 24 Каналу военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, добавив, что очевиден результат ударов по российским НПЗ, складах и логистике.

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Как Украина нарушила планы России

Оккупантам не хватает ресурсов для проведения массированных ракетных атак, ведь Украина нанесла много ударов по российской территории в течение января – февраля 2025 года. Силы обороны работают для того, чтобы уменьшить потенциальное количество дронов и ракет, которые враг может применять.

Скорее всего, 11 февраля Россия планировала осуществить более масштабный обстрел. Для этого поднимала самолеты стратегической авиации, но удары по Саратовской области, где был атакован НПЗ, изменили планы врага,

– предположил Александр Мусиенко.

Удары россиян по Кривому Рогу, Полтавщине, Киеву имеют террористический характер. Враг хочет оказать давление на гражданское население, терроризировать мирных людей.

Почему Россия атакует именно сейчас

По мнению военнослужащего, атаки россиян не стоит связывать с военной целью. Они являются исключительно террористическими и направленными на международную аудиторию.

Это имело геополитический и международный контекст, ведь в феврале происходит "Рамштайн", Мюнхенская конференция по безопасности, многочисленные встречи, которые направлены на нахождение формулы мира,

– подчеркнул Мусиенко.

Но Путин в очередной раз продемонстрировал всему миру и в частности американскому президенту, что имеет совсем другое видение, собственные планы и готов продолжать войну. Такими действиями он лишь подтвердил позицию Украины о том, что мир возможен только через силу, а договориться с Путиным нельзя.

Стоит вспомнить хронологию событий. Когда стало известно, что Дональд Трамп победил на выборах и заявил, что хочет как можно быстрее закончить войну – Россия ударила по Днепру "Орешником". Далее оккупанты довольно долго продолжали подобные угрозы.

Затем эта тема исчезла из информационной повестки дня. Но как только президент США заговорил о возможном прогрессе в урегулировании конфликта – Путин отреагировал привычным способом.

В России не хотят мира

Становится очевидным нежелание Путина говорить о завершении войны. Если бы он хотел начать конструктивный диалог, то мы увидели бы совсем другие действия, но отнюдь не террористические атаки.

У Путина такая логика, что он котрое всех запугает, начнет шантаж, продемонстрирует российские возможности, а все поймут, что Россия в любой момент может осуществить обстрел. Это демонстрация силы,

– подчеркнул Мусиенко.

В Украины другая логика. Мы неоднократно заявляли, что готовы к миру и хотим, чтобы война как можно быстрее закончилась. Но, конечно, не на российских условиях. Украина предлагала действенные шаги, которые заставят Россию к конструктиву. Это прежде всего оружие и мощные санкции.

Напомним, во время обстрела 12 февраля над Киевом сбили 6 баллистических ракет. Но есть пожары в домах, складских помещениях, бизнес-центре. К сожалению, погиб человек, а несколько человек получили травмы.