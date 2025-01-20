Сообщает 24 Канал со ссылкой на местную жительницу Соню Голованюк в Facebook. Супруги приехали в столицу по делам.

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Что известно о супругах из Винницкой области

Голованюк рассказала, что погибших обнаружили в машине, которая полностью сгорела в результате российской атаки.

Машина, в которой находились супруги из Винницкой области / Фото NV

В результате российской атаки погибла молодая семейная пара Алексей и Светлана, которые проживали в Хмельнике. У них была замечательная семья, в которой осталось двое несовершеннолетних детей Влад и Анна,

– говорится в сообщении.

По информации Facebook-сообщества "Их убила Россия", супруги приехали в Киев по делам – продавать молочные продукты и мясо. Также там поделились, что родной брат Алексея – военный, который пропал без вести во время выполнения боевого задания.

Алексей и Светлана / Фото из социальных сетей

Напомним, что в результате атаки на Киев 18 января погибли 3 человека. Еще три человека получили ранения. Также было частично разрушено производственное здание, заведение питания, бизнес-центр, торговый центр, магазин и 10 автомобилей.