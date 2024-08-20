О последствиях атаки рассказали в ОВА, отметив, что оперативные группы продолжают фиксацию.
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Последствия атаки на Киевскую область 20 августа
В результате падения обломков сбитых целей повреждены 4 частных дома и хозяйственная постройка в одном из населенных пунктов области. В домах выбиты окна и двери, повреждены стены и посеченные фасады.
К счастью, обошлось без раненых.
Кроме того, в одном из районов загорелся травяной настил. Пожар быстро потушили.
Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет,
– сообщили в ОВА.
Напомним, что этой ночью воздушную тревогу в Киевской области ообъявляли трижды. Первая и вторая тревоги были связаны с атаками "Шахедов". Зато третью тревогу в регионе объявляли из-за атаки ракетами.
Все цели удалось сбить.
В целом воздушная тревога ночью объявлялась во многих областях страны. Силы ПВО сумели сбить 28 воздушных целей в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.