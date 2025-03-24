Что происходило в первые минуты после попадания "Шахеда" в дом в Киеве – сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию.

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Первые минуты после попадания "Шахеда"

В патрульной полиции столицы показали первые минуты после того, как российский "Шахед" попал в многоэтажку в Киеве во время атаки 23 марта. На видео можно увидеть, как правоохранители выводят людей из дома и оказывают первую помощь.

Растерянные жители многоэтажки вместе с домашними любимцами выбегали на улицу и спускались в укрытие, ведь враг несколько часов атаковал столицу.

Первые минуты после попадания вражеского дрона: смотрите видео

В общем, более 5 часов киевские патрульные вместе с другими спецслужбами помогали горожанам, пока враг запускал дроны по мирному городу. Патрульные бок о бок со спасателями и медиками эвакуировали горожан и домашних животных, а также помогали растерянным гражданам добраться до ближайших укрытий.

Этот удар – еще одно свидетельство того, что враг действует подло, а опасность остается постоянной. Несмотря на это, наши полицейские, рискуя жизнью, продолжают защищать и помогать,

– отметили в полиции.

Правоохранители также призвали украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и во время воздушной тревоги спускаться в укрытие.

Напомним, что во время атаки 23 марта в Киеве погибли 3 человека: 5-летняя Николь вместе с папой Александром, а также пожилая женщина, которая сгорела в собственной квартире. Еще 8 человек – пострадали в результате ночной дроновой атаки.