В результате атаки горели райотдел полиции и ГСЧС: операторы в подвале принимали звонки

Во время массированной атаки на Киев и область, которую российские войска осуществили ночью 24 мая, пострадали здания райотдела полиции и областного управления ГСЧС.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Читайте также Массированный удар по Киеву, атака "Орешником", жертвы и пожары: где еще звучит тревога и какие последствия

Какие объекты пострадали в Киеве?

Игорь Клименко рассказал, что во время атаки пострадало всего полсотни локаций: многоквартирные и частные дома, торговые центры, учебные заведения, рынок, админздания ГСЧС и полиции, а также Национальный музей Чернобыль.

Это – террористический удар по объектам, которые не несут никакой угрозы,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что в результате ночной атаки повреждения получили и объекты системы МВД, в частности здания районного отдела полиции и областного управления ГСЧС. Несмотря на пожар, операторы продолжали принимать обращения граждан в укрытии.

Последствия ночного обстрела столицы / Фото: ГСЧС, Нацполиция

По состоянию на утро в Киеве было известно о двух погибших и более 50 раненых, при этом люди продолжают обращаться за помощью. По словам Клименко, в первые минуты после ударов спасатели эвакуировали 12 человек из поврежденного общежития, а также помогли десяткам жителей выбраться из охваченных огнем многоэтажек.

К ликвидации последствий также привлекли инженерную, роботизированную и беспилотную технику.

Важно! Оперативно о тревогах, угрозу БпЛА и баллистики для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Напомним, во время массированного обстрела 24 мая российские войска применили 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БпЛА различных типов. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 604 цели, речь идет о 55 ракетах и 549 беспилотниках.

Кроме того, 19 вражеских ракет, вероятно, не достигли целей – пока информация уточняется.