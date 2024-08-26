Сейчас информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. Заметим, что значительное количество "Шахедов" продолжают находиться в небе над Украиной.

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Что известно об атаке на Киев

В КГВА сообщили, что Россия традиционно атаковала столицу дронами ударными БпЛА типа "Шахед".

По предварительной информации, эти барражирующие боеприпасы россияне запустили с территории Курской области, беспилотники пролетели Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений,

– говорится в сообщении.

Силами и средствами ПВО было уничтожено около десяти вражеских дронов на подступах к городу. В КМВА добавили, что о типе и точное количество уничтоженных БпЛА станет известно из отчета Воздушных сил.

По состоянию на 5:30 сообщений о разрушениях и пострадавших в Киеве не поступало.