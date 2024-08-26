Наразі інформація щодо потерпілих та руйнувань відсутня. Зауважимо, що значна кількість "Шахедів" продовжують перебувати у небі над Україною.

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Що відомо про атаку на Київ

В КМВА повідомили, що Росія традиційно атакувала столицю дронами ударними БпЛА типу "Шахед".

За попередньою інформацією, ці баражуючі боєприпаси росіяни запустили з території Курської області, безпілотники пролетіли Сумську та Чернігівську області і заходили в бік Києва зі східного та північно-східного напрямків,

– мовиться у повідомленні.

Силами та засобами ППО було знищено близько десяти ворожих дронів на підступах до міста. В КМВА додали, що про тип та точну кількість знищених БпЛА стане відомо зі звіту Повітряних сил.

Станом на 5:30 повідомлень про руйнування та постраждалих в Києві не надходило.