Ударной волной там повыбивало окна вместе с рамами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты ICTV" и "Виледж".

Смотрите также Массированная атака на Киев и Украину: как летели ракеты и дроны ночью 31 июля

Какие последствия удара вблизи ЖК "Республика"?

В результате циничной российской атаки изуродовано стекло в соседних домах возле ЖК "Республика". Пока не известно о повреждении ТРЦ Respublika Park, который расположен рядом. Однако пока центр работает в обычном режиме.

Последствия российской атаки на Киев: видео шеф-редактора "Факты ICTV" Виктора Сороки

Россия атаковала Голосеевский район столицы / Фото очевидцев

Напомним, что в результате российской атаки на Киев пострадало 135 человек, в том числе 12 детей. Также погибли 10 человек, среди них – один ребенок.

Кроме этого, более 100 объектов получили повреждения, среди них жилые дома, школы, детсады, медицинские учреждения и университеты.

Особенно тяжелые разрушения – в Святошинском районе, где ракета уничтожила подъезд девятиэтажки. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечено более 300 спасателей и 65 единиц техники.