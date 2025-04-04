Так, на столицу Украины враг направил 11 беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу КМВА.

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За минувшие сутки воздушную тревогу в столице объявляли 3 раза. Общая продолжительность – 2 часа 13 минут.

Указывается, что в ночь на 4 апреля в воздушном пространстве столицы и вокруг нее было зафиксировано 11 вражеских БпЛА. Силы ПВО уничтожили 5 из них.

Пострадавших и разрушений в результате российских воздушных атак в пределах Киева не допущено,

– говорится в сообщении.

Отметим, что этой ночью из-за вражеской атаки произошли возгорания в Броварском районе Киевской области. Из-за попадания на парковке вспыхнуло несколько транспортных средств.

Также произошло возгорание автосалона и нескольких авто внутри. Известно, что в результате атаки травмированы два человека.

"Опасность от российских атак остается значительной, а методы страны-террориста – не меняются. Призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и направляться в укрытия в случае ее объявления", – отметили в КМВА.