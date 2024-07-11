Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, заметив, что оккупанты делают имитационные пуски, а потом их ракеты летят очень низко, что затрудняет работу ПВО. Украина нуждается в Patriot для лучшей защиты городов.

Смотрите также Есть несколько факторов: как российская ракета смогла пройти ПВО Киева

Россияне меняют тактику

По словам генерала армии в отставке, враг понял, что Киев хорошо защищен противовоздушной обороной и стоит придумывать новые пути для нанесения ударов. Стоит отметить, что во время последних атак на Киев, ПВО сбивала все типы ракет – и баллистические, и крылатые, и "Кинжалы".

Враг пытается менять тактику,

– подчеркнул Маломуж.

Он пояснил, что россияне начали менять тактику не только ударов, траектории или целей. Враг пытается дезориентировать радиоэлектронными перехватчиками и имитационными пусками ракет. Кроме этого, россияне меняют высоты, когда ракета летит низко, сбить ее очень сложно.

По Киеву они пустили очень коварно, так, как никогда не пускали,

– подчеркнул генерал армии в отставке.

С другой стороны, Украина не задействовала те системы, которые бы полностью закрыли возможности нанесения ударов по объектам. Удар по детской больнице, по мнению Маломужа, может быть и недоработкой украинской ПВО, а именно ее обеспечения.

Именно поэтому Владимир Зеленский поднимал вопрос о системном увеличении Patriot, которые являются очень эффективными против Х-101, Х-55 и "Искандер-К",

– отметил генерал армии в отставке.