Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно об атаке?

В Соломенском районе столицы зафиксировали попадание вражеского БПЛА в 4-этажное здание магазина. После атаки в здании вспыхнул пожар.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации последствий удара. Впоследствии пожар удалось локализовать.

В ходе поисково-спасательных работ в здании обнаружили тела двух погибших. Еще два человека пострадали.

Поисково-спасательная операция продолжается. Спасатели продолжают проверять здание и расчищать завалы.

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Напомним, утром 8 октября Россия продолжила атака на Киев и область, где прогремела серия взрывов. Воздушные силы предупреждали, в частности, о движении реактивного БПЛА в направлении Киевской области.

В Киевской области действовали силы противовоздушной обороны. Впоследствии в столице раздались повторные взрывы.

В Голосеевском районе обломки БПЛА упали на открытой территории, на место направлялись экстренные службы. По состоянию на 10:52 в результате атак в Киеве погиб один человек, еще 11 жителей пострадали, девять из них госпитализированы.

В КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинской ПВО, сбивание воздушных целей и места их падения.